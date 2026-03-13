Giovane studentessa salva una donna | massaggio cardiaco decisivo a Sesto San Giovanni il suo appello ai giovani

Una studentessa di 23 anni ha salvato una donna colta da arresto cardiaco a Sesto San Giovanni praticando un massaggio cardiaco. L'evento si è verificato nel centro della città, dove la giovane ha prontamente intervenuto, riuscendo a ripristinare le funzioni vitali della donna. Dopo l’intervento, la donna è stata soccorsa dai paramedici e trasportata in ospedale. La studentessa ha poi rivolto un appello ai giovani.