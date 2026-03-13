Giornata Mondiale del Sonno 2026 | Sleep Well Live Better

Il 2026 si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, con il messaggio “Sleep Well, Live Better”. Questa ricorrenza invita a riflettere sull'importanza di un riposo di qualità, spesso sottovalutato, e sul suo impatto sulla vita quotidiana. La giornata mira a sensibilizzare sull’attenzione al sonno come elemento fondamentale per il benessere generale.

T agliamo il sonno come fosse tempo “recuperabile”, poi ci stupiamo se la giornata sembra più pesante del necessario. La Giornata Mondiale del Sonno 2026, il 13 marzo, rimette in prospettiva tutto con un semplice motto: “Sleep Well, Live Better”. Per Dorelan è una promessa portata avanti da oltre 50 anni. E oggi più che mai ha senso parlare di sonno come cultura, non come parentesi: perché vivere meglio, spesso, comincia da una notte di buon riposo. Un tema che sembra semplice, perché “Sleep Well, Live Better” afferma una cosa lineare: dormire bene non serve solo a “riposare”, ma a sostenere il benessere quotidiano. Questo principio coincide... 🔗 Leggi su Iodonna.it

