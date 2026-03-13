Un giornalista italiano ha commentato ironicamente sui tifosi del Milan, riferendosi a un episodio nel derby della Madonnina. Ha menzionato un fallo di Ricci, definendolo come parte di un ipotetico “Campionato Marotta”. La sua osservazione si focalizza sulla reazione dei sostenitori rossoneri, senza entrare in analisi o interpretazioni ulteriori. La vicenda riguarda un episodio controverso nel contesto della partita tra Milan e Inter.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Parma, Italia – La sfida tra Parma Calcio 1913 e AC Milan del 8 novembre 2025 ha lasciato un segno profondo non solo per la partita in sé, ma anche per le polemiche suscitate durante il Derby della Madonnina. Samuele Ricci, centrocampista del Milan, si è trovato al centro di una vivace discussione a causa di un presunto fallo di mano che ha generato dibattiti accesi tra tifosi e commentatori sportivi. L’illustre giornalista italiano Riccardo Trevisani ha condiviso il suo punto di vista sulla questione, provocando le reazioni dei tifosi milanesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giornalista italiano ironizza sui tifosi del Milan: “Ecco il ‘Campionato Marotta’ per il fallo di Ricci”

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