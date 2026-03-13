Giocatori consigliati partita per partita nella 29ª giornata al fanta

Per la 29ª giornata di campionato, ecco la lista dei giocatori suggeriti da schierare al fantacalcio. La guida include tutte le indicazioni per ogni squadra, con i nomi dei giocatori più affidabili e le scelte più consigliate per ogni ruolo. Questo elenco si basa sulle ultime prestazioni e sulle probabili formazioni per aiutare i fantallenatori a comporre le rose.

Quest'anno i granata possono vantare un record interessante: nessuna squadra ha segnato più reti in seguito a contropiede (sette, al pari di Juventus ed Hellas Verona) nel campionato in corso. Quindi spazio agli sprint di Obrador, che ha già trovato l'assist ed è utile anche in chiave modificatore. Davanti, Zapata potrebbe segnare in due gare consecutive all'Olimpico Grande Torino per la seconda volta in maglia granata. Il colombiano ha realizzato quattro gol contro il Parma in Serie A ed è davanti a tutti i suoi compagni di squadra come gol attesi nei 90 minuti (0,44 xG a partita). Anche dalla panchina rimane una scelta interessante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

