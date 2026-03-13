Ginecologo inseminava le pazienti a loro insaputa | i figli potrebbero avere una malattia genetica ereditaria L’ospedale sta svolgendo test del DNA per rintracciarli
Un ginecologo olandese ha scoperto di essere il padre biologico di 16 figli, nati da pazienti a sua insaputa. L’ospedale sta attualmente conducendo test del DNA per individuare eventuali discendenti e verificare se i bambini possano presentare una malattia genetica ereditaria. La vicenda riguarda un caso di inseminazione non consensuale e coinvolge diverse madri ignare della situazione.
Un ginecologo olandese era il padre biologico di 16 figli, e madri, inconsapevoli. Come riportato da dutchnews.nl attraverso un ex ginecologo dell’ospedale Rijnstate di Arnhem ha utilizzato il proprio sperma per generare almeno 16 figli tra gli anni ’70 e ’80. L’uomo, identificato dall’ospedale come Alexander Schmoutziguer, ha ammesso di aver agito senza informare i futuri genitori e di aver utilizzato il proprio sperma in assenza di sperma fresco di donatore. Non è stato utilizzato quindi sperma congelato. L’indagine ha inoltre rivelato che Schmoutziguer è portatore di una malattia ereditaria non specificata. L’ospedale ha così invitato le donne che sono state curate presso la struttura e i loro figli a sottoporsi al test del DNA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
