Un ginecologo olandese ha scoperto di essere il padre biologico di 16 figli, nati da pazienti a sua insaputa. L’ospedale sta attualmente conducendo test del DNA per individuare eventuali discendenti e verificare se i bambini possano presentare una malattia genetica ereditaria. La vicenda riguarda un caso di inseminazione non consensuale e coinvolge diverse madri ignare della situazione.

Un ginecologo olandese era il padre biologico di 16 figli, e madri, inconsapevoli. Come riportato da dutchnews.nl attraverso un ex ginecologo dell’ospedale Rijnstate di Arnhem ha utilizzato il proprio sperma per generare almeno 16 figli tra gli anni ’70 e ’80. L’uomo, identificato dall’ospedale come Alexander Schmoutziguer, ha ammesso di aver agito senza informare i futuri genitori e di aver utilizzato il proprio sperma in assenza di sperma fresco di donatore. Non è stato utilizzato quindi sperma congelato. L’indagine ha inoltre rivelato che Schmoutziguer è portatore di una malattia ereditaria non specificata. L’ospedale ha così invitato le donne che sono state curate presso la struttura e i loro figli a sottoporsi al test del DNA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ginecologo inseminava le pazienti a loro insaputa: i figli potrebbero avere una malattia genetica ereditaria. L’ospedale sta svolgendo test del DNA per rintracciarli

