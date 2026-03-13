Giletti ricorda Enrica | il coraggio che cambiò la TV

Massimo Giletti ha reso omaggio oggi a Enrica Bonaccorti, scomparsa all’età di 76 anni. Durante un intervento pubblico, ha ricordato il suo coraggio e il ruolo che ha avuto nel mondo della televisione. La conduttrice e giornalista è stata ricordata per la sua carriera e il suo impatto nel settore.

Massimo Giletti ha dedicato un tributo pubblico alla memoria di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi a 76 anni. Il conduttore ha ricordato la loro collaborazione nella conduzione de ‘Fatti Vostri’ su Rai2 durante la stagione 1999-2000. Nel suo messaggio, l’ex collega sottolinea come lavorare con lei abbia ampliato la sua comprensione del mondo televisivo. Giletti ha descritto Enrica come una donna di successo che attraversava un periodo difficile quando si sono incontrati anni fa. Attraverso questa esperienza professionale, il giornalista ha raccolto le sue emozioni e ha approfondito la conoscenza delle mille sfaccettature del settore in cui stava entrando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

