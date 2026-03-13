Gicap | la rete istituzionale salva i lavoratori di Reggio

La vicenda dei dipendenti della Gicap a Reggio Calabria si è stabilizzata dopo settimane di tensione sociale ed economica. La rete istituzionale ha intervenuto per tutelare i lavoratori, portando a un miglioramento della situazione. La crisi ha coinvolto numerosi impiegati e ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che hanno attuato misure per garantire la continuità occupazionale.

La vicenda dei dipendenti della Gicap a Reggio Calabria ha raggiunto una fase di stabilizzazione dopo un periodo di forte tensione sociale ed economica. I lavoratori, uniti dalla Uiltucs, hanno ottenuto risultati concreti grazie al supporto coordinato di Prefettura, Ispettorato del lavoro e Inps. Non si tratta solo di un risarcimento economico, ma di una riconquista della dignità professionale che aveva messo alla prova la fiducia nelle istituzioni locali. La segretaria Sabrina De Stefano è stata il perno operativo di questo processo di ricollocazione lavorativa. L’esito positivo dimostra come la rete tra sindacati e pubblica amministrazione possa trasformare le crisi in opportunità di crescita strutturale per il territorio reggino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gicap: la rete istituzionale salva i lavoratori di Reggio Articoli correlati Vertenza Gicap, Usb: "Si vede la luce in fondo al tunnel per i lavoratori di via Pio XI"L'organizzazione sindacale: "Ci auguriamo che adesso si possa procedere senza ulteriori indugi all’avvio della nuova esperienza imprenditoriale" Con... Vertenza lavoratori ex Gicap in prefettura, Battaglia: "Dal tavolo segnali concreti per la soluzione"Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda...