Giappone accelera GCAP | 8,77 miliardi in gioco per il 2035

Il Giappone sta aumentando gli investimenti nel programma di caccia di sesta generazione GCAP, con una somma di 8,77 miliardi di dollari prevista per il 2035. Il governo ha deciso di accelerare i finanziamenti per rispettare la scadenza di consegna del primo velivolo, puntando a completare lo sviluppo nei prossimi anni. La decisione coinvolge le autorità militari e le aziende coinvolte nel progetto.

Il Giappone sta accelerando i finanziamenti per il programma di caccia di sesta generazione GCAP, in una corsa contro il tempo per rispettare la consegna del primo velivolo prevista per il 2035. Mentre l'Italia ha già approvato un pacchetto di 8,77 miliardi di euro coprendo lo sviluppo completo, Tokyo deve ancora superare gli ostacoli fiscali interni con l'approvazione della Dieta Nazionale attesa questo mese. L'impatto diretto su economia e sicurezza nazionale si manifesta nella necessità di triplicare le risorse stanziate inizialmente, rendendo evidente come le scelte politiche si traducano in investimenti concreti che toccano il tessuto industriale dei tre paesi partner.