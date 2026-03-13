Nella classifica 2026 di Forbes degli uomini più ricchi del mondo ci sono diversi italiani, tra cui Giancarlo Devasini che si posiziona al primo posto tra i più ricchi d’Italia. La lista include anche altri nomi noti del panorama finanziario e imprenditoriale italiano, che si distinguono per il loro patrimonio considerevole. La graduatoria mostra le diverse posizioni e le ricchezze accumulate dai protagonisti del settore.

La classifica Forbes 2026 ha confermato ancora una volta la straordinaria concentrazione di ricchezza nelle mani dei colossi tecnologici statunitensi, delineando uno scenario in cui il dominio dei magnati d'Oltreoceano appare più marcato che mai. Al vertice assoluto si conferma Elon Musk, che consolida la sua posizione di leader mondiale con un patrimonio senza precedenti di 839 miliardi di dollari, spinto dal successo costante delle sue aziende Tesla e SpaceX. A seguire, il podio e le posizioni immediatamente successive sono quasi interamente monopolizzati da figure chiave del settore tech americano: Larry Page (257 miliardi) e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giancarlo Devasini è il nuovo Paperone d'Italia. Chi sono gli altri super ricchi

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