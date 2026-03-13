Stasera, giovedì 12 marzo 2026, la facciata del Palazzo civico della Spezia si illumina di giallo. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica legata ai reni. La scelta di colorare l’edificio rappresenta un gesto simbolico volto a richiamare l’attenzione su questa questione. La manifestazione coinvolge le autorità locali e il pubblico presente in città.

La facciata del Palazzo civico della Spezia si accende di giallo questa sera, giovedì 12 marzo 2026, trasformando il simbolo amministrativo in un faro di sensibilizzazione. L’illuminazione non è solo estetica, ma segna l’inizio di una giornata dedicata alla salute renale e alla prevenzione delle malattie correlate. Questa iniziativa locale risponde a una necessità globale di aumentare la consapevolezza sui rischi per i reni. L’amministrazione comunale ha scelto di aderire all’appuntamento internazionale rendendo visibile il messaggio attraverso i colori simbolici. Il giallo diventa così lo strumento principale per catturare l’attenzione dei cittadini che transitano nel centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Spezia: Palazzo civico accende la lotta ai reni

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