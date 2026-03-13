Dal 30 aprile 2026 al 28 febbraio 2027, il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospiterà una mostra immersiva dedicata a Luigi Ghirri. L’esposizione presenta una selezione di sue fotografie, accompagnate da installazioni di suono e luci che creano un’esperienza sensoriale completa. La mostra mira a offrire ai visitatori un’immersione nelle atmosfere e nei dettagli delle opere del fotografo.

Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia accoglierà una nuova esposizione dedicata al fotografo Luigi Ghirri, aperta dal 30 aprile 2026 fino al 28 febbraio 2027. L’evento, inserito nella XXI edizione del festival Fotografia Europea, unisce immagini e suoni per esplorare la relazione tra arte visiva e musicale. L’iniziativa promette di essere molto più di una semplice raccolta di scatti: si tratta di un viaggio sensoriale curato da Ilaria Campioli e Andrea Tinterri, con un specifico sulla musica affidato a Giulia Cavaliere. La mostra include anche una sezione intitolata Oltre quei monti il mare, realizzata in collaborazione con il musicista Iosonouncane, che sarà visitabile al teatro Valli fino al 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghirri a Reggio: luce e suono in mostra immersiva

