Gestione registro RENTRI | mappatura processi incarichi controlli interni DVR conservazione documentale

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con un decreto e ha come obiettivo la gestione e il monitoraggio dei rifiuti. La sua organizzazione comprende la mappatura dei processi, l'assegnazione degli incarichi, i controlli interni, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la conservazione documentale. Questi aspetti vengono gestiti attraverso procedure e strumenti specifici.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell'art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema "solo tecnico": è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente.