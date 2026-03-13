Nel 2025, la Germania ha visto un fallimento di un’azienda ogni venti minuti, con un aumento generale delle insolvenze. Il settore economico ha attraversato un anno particolarmente difficile, segnato da numeri preoccupanti che testimoniano le difficoltà del sistema imprenditoriale. I dati indicano un incremento delle aziende che hanno chiuso i battenti rispetto agli anni precedenti, evidenziando un trend negativo nel panorama economico tedesco.

«Il 2025 è stato un anno decisamente debole per la collocazione economica» della Germania. A renderlo noto è stato il capo degli analisti della Camera tedesca dell’industria e del commercio, Volk Trier, sottolineando che «in media, un’azienda ha dichiarato bancarotta ogni venti minuti» nell’ultimo anno. La crisi della “locomotiva” tedesca non è un bella notizia per l’eurozona. Una statistica che fa rabbrividire, ma non è l’unico problema finanziario che Berlino si ritrova a dover gestire con grande cautela. Tra l’altro, i fallimenti delle imprese derivano da due anni di recessione, che hanno assottigliato i “cuscini finanziari” in molti settori: nel 2025, l’economia tedesca ha registrato una crescita che si è attestata solo allo 0,2%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Germania nell’abisso, nel 2025 è fallita un’azienda ogni venti minuti e le insolvenze sono aumentate

