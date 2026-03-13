genova denuncia il fidanzato dopo 15 anni di botte e minacce lui continua a perseguitarla e viene condannato a tre anni

Una giovane infermiera di Genova ha denunciato il suo ex fidanzato, dopo 15 anni di violenze e minacce. L’uomo, che aveva continuato a perseguitarla anche dopo la fine della relazione, è stato condannato a tre anni di carcere. La vicenda riguarda una lunga serie di comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti della donna.

A lungo ha continuato a pensare che quell’uomo ben più grande di lei fosse l'amore della sua vita, nonostante fosse violento e ossessivo nel controllare ogni suo movimento. Proprio per questa ragione dopo nemmeno anno di convivenza se ne era tornata a vivere con la famiglia, ma con il suo stipendio gli pagava l’affitto e le spese correnti. Poi quel rapporto di totale dipendenza psicologica è diventato soprattutto paura: temeva che se lo avesse lasciato le avrebbe fatto del male, a lei come ai suoi famigliari. Così per anni ha continuato a vivere in un incubo di minacce, insulti e botte ogni qual volta lui non otteneva quello che voleva, che fossero soldi o un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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