Gema a Rimini | difendere il titolo senza i titolari

Il Pallacanestro Montecatini si prepara a difendere il titolo di Coppa Italia nel weekend imminente. La squadra si recherà a Rimini per affrontare la Virtus Roma, con l’obiettivo di mantenere lo scudetto conquistato un anno fa a Bologna. La sfida è fissata per sabato sera alle 21:00 al Pala Flaminio, in una competizione che vede coinvolte anche Pielle Livorno e Latina. Nonostante le recenti difficoltà in campionato, inclusa una sconfitta casalinga contro Piazza Armerina, la formazione guidata da Andreazza punta sull’orgoglio del trionfo passato e sulla necessità di recuperare giocatori assenti come Jackson e Acunzo. L’eredità del trionfo e la sfida della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

