Gelosia olio bollente e coltellate | a processo una 39enne per l’aggressione al compagno

Una donna di 39 anni è stata portata in tribunale per aver aggredito il suo compagno durante una discussione scoppiata per motivi di gelosia. La lite si è svolta nel cuore della notte, con urla e tensioni. L’uomo è stato ferito e ha chiesto aiuto ai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vicenda è ora al vaglio dei giudici.

In casa era scoppiata una lite per gelosia nel cuore della notte, i vicini avevano chiamano il 112. L'uomo era finito in ospedale con i tagli alle mani SENIGALLIA - Una lite esplosa per gelosia, le urla nel cuore della notte e un uomo ferito che ha chiesto aiuto ai vicini. È finita davanti al tribunale la vicenda che vede imputata una 39enne di origine romena, accusata di aver aggredito il compagno nella casa in cui convivevano. La donna è a processo con l'accusa di lesioni aggravate dall'uso di un'arma e dal rapporto affettivo con la vittima, un 59enne senigalliese. Il procedimento è davanti alla giudice Alessandra Alessandroni e il prossimo 12 ottobre verranno ascoltati i primi testimoni.