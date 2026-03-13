A Cascina, un gatto di razza europea è stato trovato con orecchie e zampe tagliate. Le volontarie dell’associazione

Ha orecchie e zampe tagliate. Quando e come sia accaduto non si sa. Il gatto, di razza europea, è stato trovato a Cascina e raccolto dalle volontarie di " Aiutaunrandagio " e curato. Sta bene, al momento, compatibilmente con quello che ha vissuto e le sue condizioni. Le ferite sembrano infatti risalenti. Adesso per lui si è creata una catena solidale rilanciata anche dal consigliere comunale pisano, Luigi Sofia: "Ci sono cose che faccio fatica a capire fino in fondo", spiega sui social. "Riesco a capire – almeno nelle loro cause remote e materiali – perché gli esseri umani si fanno la guerra e devastano il pianeta. Ma che esistano persone capaci di accanirsi contro animali indifesi, di sparargli con un fucile, di mutilarli o di abbandonarli, questo davvero non riesco a capirlo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gatto mutilato a Cascina. Scatta una catena solidale

