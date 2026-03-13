Dopo il pareggio tra AS Roma e Bologna negli ottavi di Europa League, Gian Piero Gasperini ha preso posizione difendendo pubblicamente Lorenzo Pellegrini, sottolineando l’importanza del suo contributo alla squadra. La sua dichiarazione si è concentrata sul ruolo del centrocampista e sul suo futuro oltre i gol segnati, senza entrare in dettagli su altri aspetti dell’incontro.

La difesa incalzante di Gian Piero Gasperini per Lorenzo Pellegrini ha fatto seguito al pareggio ottenuto dall’AS Roma contro il Bologna nell’incontro di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. Il tecnico ha chiesto con fermezza ai media di smettere di mettere sotto pressione il calciatore, sottolineando che la valutazione del giocatore non dipende da una singola prestazione o da un gol segnato in trasferta. L’azione si è svolta allo Stadio Renato Dall’Ara a Bologna, dove la squadra della Capitale ha risposto all’apertura di Federico Bernardeschi con la rete realizzata dal mediano subentrato dalla panchina. Nonostante il contratto di Pellegrini scada il 30 giugno e le voci sul rinnovo siano incerte, l’allenatore ha mantenuto un approccio oggettivo verso la carriera del giocatore storico dello Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini difende Pellegrini: il futuro oltre il gol

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