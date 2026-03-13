Gas sale a 63 euro | la paura spinge verso truffe e rincari

Il prezzo del gas ha raggiunto i 63 euro, mentre il conflitto nel Medio Oriente sta causando tensioni nel Golfo Persico. Questa situazione ha portato a un aumento dei costi energetici, influenzando il bilancio delle famiglie venete e delle piccole imprese locali. La paura di rincari e truffe legate all’aumento dei prezzi si fa sempre più presente tra i consumatori.

Il conflitto nel Medio Oriente sta paralizzando il Golfo Persico, innescando una nuova ondata di rincari energetici che minacciano direttamente il bilancio delle famiglie venete e delle piccole imprese locali. Secondo i dati emersi dal mercato di Amsterdam, il costo del gas ha raggiunto i 58,39 euro al megawattora, con picchi superiori ai 63 euro, una dinamica che, senza un disaccoppiamento tariffario, potrebbe portare a un aumento annuo fino a 349 euro per nucleo familiare. Filomena Acquafredda, responsabile energia dell'associazione Federconsumatori, evidenzia come la paura generata dall'incertezza stia spingendo molti cittadini verso scelte affrettate o truffe, rendendo necessaria una maggiore prudenza nei contratti.