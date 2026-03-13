Garlasco Sempio attacca Stasi | Lui è il carnefice non vedo la sua condanna come ingiusta non c’è nulla da smontare

A Garlasco, durante un'intervista, Sempio, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato che Stasi è il carnefice e ha affermato di non considerare ingiusta la sua condanna, aggiungendo che per ora non ci sono elementi che possano smontarla. La conversazione si è concentrata sulle accuse e sulla posizione dell’indagato nei confronti dell’altro coinvolto.

Nel corso di un'intervista Sempio, unico indagato oggi per l’omicidio di Chiara Poggi, ha attaccato Stasi definendolo "Carnefice", aggiungendo anche "Io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice" Andrea S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio attacca Stasi: “Lui è il carnefice, non vedo la sua condanna come ingiusta, non c’è nulla da smontare” Articoli correlati Garlasco, Andrea Sempio attacca Stasi e lo definisce "carnefice": "Nulla che possa smontare la condanna"Andrea Sempio è diventato noto come unico indagato, per omicidio, nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio: “Dubbi sulla condanna di Stasi” Contenuti utili per approfondire Garlasco Sempio attacca Stasi Lui è il... Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio attacca Alberto Stasi: Il carnefice è lui. Gli audio, l'ipotesi del giro di cocaina e la spedizione punitiva; Garlasco, Lovati insiste sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi: Nei video riconobbe politici e massoni; Caso Garlasco, Sempio: Stasi carnefice, sua condanna non è ingiusta; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto Stasi. Garlasco, Andrea Sempio attacca Stasi e lo definisce carnefice: Nulla che possa smontare la condannaOspite di Dritto e Rovescio, Andrea Sempio afferma di ritenere giusta la condanna e che, nel caso Garlasco, Alberto Stasi è il carnefice ... virgilio.it Alberto Stasi? Per me è il carnefice, quella condanna non la vedo come ingiusta. Questa situazione mi fa rabbia: così Andrea SempioL'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi si racconta a Dritto e Rovescio: Quella condanna non la vedo come ingiusta ... ilfattoquotidiano.it #Garlasco, cambia tutto Cosa emerge dai pc di Chiara e Alberto. I periti Porta e Occhetti a #QuartoGrado x.com GARLASCO, SEMPIO ROMPE IL SILENZIO: "STASI È IL CARNEFICE" A un anno dal colpo di scena che ha riaperto uno dei casi più discussi d'Italia, Andrea Sempio torna a parlare. Ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4, l'uomo non lascia spazio a interpreta - facebook.com facebook