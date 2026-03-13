Garante per l’infanzia | I bimbi della famiglia nel bosco sono traumatizzati

Il garante per l’infanzia ha visitato una casa-famiglia a Vasto, dove si trovano bambini della famiglia nel bosco. Secondo quanto riferito, i minori sono in buona salute fisica, ma mostrano agitazione psicomotoria e un atteggiamento di paura e diffidenza nei confronti degli estranei. La visita ha portato all’attenzione le condizioni emotive dei bambini coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La visita nella casa-famiglia di Vasto. “I bambini stanno fisicamente bene, ma presentano una forte agitazione psicomotoria e un atteggiamento di paura e diffidenza verso gli estranei ”. A dirlo è Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dopo la visita effettuata nella casa-famiglia di Vasto che ospita i minori della cosiddetta famiglia Trevallion. Secondo la Garante, i comportamenti osservati evidenziano un disagio psicologico comprensibile, considerando i numerosi traumi vissuti dai bambini, tra cui la recente e improvvisa separazione dalla madre, con cui avevano trascorso quasi quattro mesi nella struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Garante per l’infanzia: “I bimbi della famiglia nel bosco sono traumatizzati” Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Ho incontrato i bambini, sono traumatizzati” Famiglia nel bosco, l'allarme del Garante: «Ho incontrato i bambini, sono traumatizzati» Contenuti e approfondimenti su Garante per l'infanzia I bimbi della... Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, la garante per l’infanzia: I bambini resteranno insieme, nessuna ipotesi di adozione; Famiglia nel bosco, il Garante per l’infanzia: voglio incontrare i bambini; La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame. Garante infanzia lancia l’allarme sui bambini trovati nel bosco, descritti come profondamente traumatizzatiIl caso dei bambini Trevallion e la casa-famiglia di Vasto I bambini Trevallion, al centro del caso della famiglia nel bosco, sono oggi ospitati nel ... assodigitale.it Garante infanzia critica le assistenti sociali nel caso famiglia del bosco e solleva dubbi sulla loro formazioneFamiglia del bosco, la Garante infanzia accusa le assistenti sociali La vicenda della famiglia del bosco, scoperta in un casolare isolato nei boschi d ... assodigitale.it Le dure parole del Garante per l'Infanzia dopo l'incontro con i bambini - facebook.com facebook Ipm, Anastasìa: "Se confermati, sarebbero reati indegni della funzione pubblica" - Garante Diritti Detenuti x.com