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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Taffetà riciclato e dettagli punk: l’analisi tattile dell’Off-White Stripe. L’abito Ganni ‘Off-White Stripe Strap’ rappresenta un caso di studio interessante nell’intersezione tra fast fashion responsabile e estetica streetwear. Il capo è realizzato in taffetà, una scelta di tessuto che conferisce al vestito una struttura rigida ma sorprendentemente leggera. La sensazione tattile è definita come fluida, permettendo al capo di adattarsi alle forme del corpo senza appesantire la silhouette complessiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ganni Abito ‘off-white Stripe Strap’: Ne vale la pena?

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