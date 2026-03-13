Gam Matsuri

A breve si terrà un evento gratuito dedicato alla cultura giapponese, annunciato sulla pagina Instagram @gam.matsuri. L'iniziativa prevede la presenza di stand con cibo tradizionale, workshop tematici e un mercatino di artigianato proveniente dal Giappone. L'evento si svolgerà in una location ancora da definire e sarà aperto a tutti gli interessati.

Un evento gratis giapponese, trovato su pagina @gam.matsuri di Instagram. Ci saranno cibo, workshop e un mercatino di artigianato giapponese. Penso possa interessare a molti appassionati del Giappone.

GAM MatsuriSituato nel cuore della città, alla Factory Nolo (viale Monza, 4), in zona Loreto, GAM MATSURI non è un semplice mercato, ma un festival che celebra la cultura giapponese a 360 gradi. L'evento è ...

Il 21 e 22 marzo, SAGAMI ITALIA parteciperà al "GAM Matsuri"! ( @Factory NOLO : Viale Monza, 4 MI ) Per l'occasione proporremo anche piatti che normalmente non sono disponibili presso il ristorante SAGAMI Milano. Non perdetevi questa nuova sfida di SA