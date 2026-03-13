Gianfranco Gallo presenterà lo spettacolo Napolimport al Teatro CortéSe di Napoli nei giorni 14 e 15 marzo 2026. L’evento prevede due repliche consecutive, con l’attore che salirà sul palco per interpretare il suo nuovo lavoro. La produzione si svolge nel teatro napoletano e coinvolge il pubblico in queste date specifiche.

Gianfranco Gallo porterà lo spettacolo Napolimport al Teatro CortéSe di Napoli, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. L’evento si svolge nel cuore dei Colli Aminei, con appuntamenti fissati per le ore 21.00 del sabato e le 18.00 della domenica. L’iniziativa non è solo un atto teatrale ma una dichiarazione d’amore verso la città, focalizzata su figure che hanno scelto Napoli come casa elettiva. Il cartellone propone un viaggio attraverso i destini incrociati tra arte e territorio, dove parola e musica si fondono in un racconto condiviso. Il teatro come motore economico nei Colli Aminei. La settima stagione dello spazio scenico dei Colli Aminei prosegue sotto la direzione di Anna Sciotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallo al CortéSe: Napolimport, 14 e 15 marzo 2026

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