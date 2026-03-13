Nel canale YouTube di Andrea Longoni, il giornalista sportivo italiano ha intervistato Filippo Galli, che ha commentato la situazione dell’attacco del Milan. Galli ha affermato di voler mantenere Leao in rosa, ma ha anche espresso il desiderio di inserire una punta vera nel modulo 3-5-2. Le sue parole si sono focalizzate sui miglioramenti possibili e sulla formazione offensiva della squadra.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni, giornalista sportivo italiano, è stato ospite Filippo Galli, ex calciatore del Milan. L'ex rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche, ma si è soffermato sulla qeuestione legata all'attacco. Ecco, di seguito, il pensiero e i consigli di Filippo Galli: "Io sono sempre per il talento anche se è un talento divergente. A volte Leao diverge un po' troppo come si suol dire, io sarei anche per tenerlo con un 3-5-2 però vorrei una punta vera là davanti. Lo dico ormai parecchio tempo, a me piace molto Fullkrug, mi piacerebbe vederlo titolare con Leao spostato verso il centro sinistra perchè far fare a Leao il centravanti lo metti certamente più vicino alla porta però fa fatica a fare quei movimenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli: “Leao? Lo terrei ma con il 3-5-2 vorrei una punta vera e propria”

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