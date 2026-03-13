L'ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha commentato la partita di domenica tra Lazio e Milan che si giocherà all'Olimpico. Ha affermato che sarà una sfida difficile per i rossoneri e ha aggiunto che il campionato in corso potrebbe riservare sorprese. Galli ha parlato in queste parole in vista dell’incontro tra le due squadre.

"E' una partita difficile, la Lazio è sempre una squadra ostica da affrontare. Sarri è molto bravo a fare calcio e a irretire l'avversario. La Lazio ha avuto tante difficoltà, quest'anno, un po' per la situazione legata al club, alla tifoseria e ad altro, però domenica saranno presenti all'Olimpico tanti tifosi e la Lazio ne trarrà vantaggio". L'ex difensore rossonero Filippo Galli parla così della sfida di domenica tra Lazio e Milan all'Olimpico (estratto da Radio Dance City4You). LEGGI ANCHE: Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?>>> "Per quanto riguarda il Milan, dopo la vittoria nel derby, c'è il pensiero di andare a riprendere l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli avvisa il Milan: “Contro la Lazio partita difficile. Il campionato riserverà sorprese”

Articoli correlati

Cuesta avvisa: “Ora dobbiamo preparare al meglio la partita contro il Milan”L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella conferenza stampa post partita di Parma–Verona.

Milan, Athekame prima della gara contro il Pisa: “Partita difficile ma la squadra è pronta”Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà...

Approfondimenti e contenuti su Galli avvisa

Argomenti discussi: Galli sul Derby: Spero non lo decida il VAR. Maignan o Sommer? Scelgo il primo; Galli: Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria.

Giovanni Galli incorona Maignan: Tra i top al mondo. E sul derby: Spero non lo decida il VarAi microfoni di Milan Vibes, in vista del derby di domenica sera contro l'Inter, è intervenuto lo storico portiere dei rossoneri Giovanni. tuttomercatoweb.com