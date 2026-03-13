Galles-Italia Sei Nazioni 2026 | formazioni ufficiali analisi tattica e chiavi della partita di Cardiff

Sabato 14 marzo alle 17.40 al Cardiff Arms Park si gioca il match tra Galles e Italia nel torneo Sei Nazioni 2026. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: il tecnico del Galles ha effettuato tre cambi rispetto alla squadra precedente, mentre quello italiano ha confermato la formazione. La partita si preannuncia ricca di tensione e strategie tattiche.

Calcio d’inizio sabato 14 marzo alle 17.40 al Cardiff Arms Park. Quesada cambia tre uomini, Tandy conferma tutto. L’Italia dovrà affrontare una gara diversa dalle precedenti: attesa una lunga battaglia di possesso e un Galles che proverà a ingabbiare i trequarti azzurri. Rees-Zammit l’insidia principale. L’Italia si prepara all’ultima sfida del Sei Nazioni 2026, sabato 14 marzo alle 17.40 a Cardiff. Gonzalo Quesada apporta tre modifiche rispetto alla sfida con l’Inghilterra, mentre il coach gallese Tandy conferma il blocco già sceso in campo contro l’Irlanda, con un solo cambio in panchina: Murray al posto di Hennessey. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

