Galles-Italia gli azzurri del rugby cercano un' altra impresa | le quote

Gli azzurri del rugby affrontano il Galles in una partita che rappresenta l’ultima del Sei Nazioni. Dopo aver battuto l’Inghilterra, la squadra di Quesada vuole concludere il torneo con un risultato positivo. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa, con le quote che indicano una partita aperta a diversi risultati. La partita si svolge senza ulteriori eventi di rilievo oltre al confronto diretto tra le due nazionali.

L'obiettivo ora è quasi un appuntamento con la storia: vincendo a Cardiff, l'Italia del rugby centrerebbe il miglior risultato di sempre nella storia del Sei Nazioni. Mica male, considerando anche tutti gli infortuni che si sono abbattuti nelle ultime settimane sulla formazione di Quesada. Ma al Principality Stadium si può davvero vincere? Scopriamo le quote di Galles-Italia, 5° turno Sei Nazioni in programma sabato 14 marzo alle 17.40. L'Italia arriva all'appuntamento di Cardiff dopo la storica vittoria sull'Inghilterra, la seconda di questa edizione dopo il successo sulla Scozia.

