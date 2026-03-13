Il team di rugby del Galles e l’Italia si affrontano in una partita decisiva del Sei Nazioni. Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, le quote indicano la possibilità di un risultato storico per gli azzurri. La sfida si svolge in Galles, con le due squadre che cercano di ottenere punti importanti nella classifica del torneo. La partita è in programma questa sera.

L'obiettivo ora è quasi un appuntamento con la storia: vincendo a Cardiff, l'Italia del rugby centrerebbe il miglior risultato di sempre nella storia del Sei Nazioni. Mica male, considerando anche tutti gli infortuni che si sono abbattuti nelle ultime settimane sulla formazione di Quesada. Ma al Principality Stadium si può davvero vincere? Scopriamo le quote di Galles-Italia, 5° turno Sei Nazioni in programma sabato 14 marzo alle 17.40. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! L'Italia arriva all'appuntamento di Cardiff dopo la storica vittoria sull'Inghilterra, la seconda di questa edizione dopo il successo sulla Scozia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galles-Italia, gli azzurri del rugby a un passo dalla storia: le quote

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