Galimberti | l’Italia ripete gli errori di Roma e crolla

Un filosofo e psicanalista ha criticato la società italiana attuale, affermando che ripete gli errori di Roma antica e sta crollando. Ha descritto il popolo italiano come il più debole del mondo, sottolineando la forte dipendenza dal consumo immediato e la perdita di rispetto per il valore del lavoro. Le sue parole sono state pronunciate in un intervento pubblico.

Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista, ha lanciato un severo giudizio sulla società italiana contemporanea, definendola come il popolo più debole della terra per la sua dipendenza dal consumo immediato e la perdita del valore del lavoro. Secondo le sue parole, l’Italia sta ripercorrendo gli stessi errori che portarono alla caduta dell’Impero Romano, dove la decadenza dei costumi sostituì la capacità produttiva con l’edonismo sfrenato. La riflessione si estende al futuro incerto delle nuove generazioni, minacciate da una tecnica che scambia lo sviluppo tecnologico per vero progresso umano. L’intervento del pensatore non si limita a una... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galimberti: l’Italia ripete gli errori di Roma e crolla Articoli correlati Ogni 21 gennaio un rito antico si ripete a Roma: gli agnelli di Sant’Agnese e le stole consegnate dal PapaIl 21 gennaio a Roma, per Sant’Agnese, si benedicono due agnelli per la lana dei pallii papali, rito antico dal ‘400. Bergamini (Forza Italia): "Ricordare gli errori del passato per evitare di commetterli in futuro""Nel Giorno del Ricordo, ho partecipato alla commemorazione alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio...