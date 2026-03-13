Galatina l’ospedale trasformato in dormitorio | è rivolta tra medici e pazienti

A Galatina, l’ospedale è stato trasformato in un dormitorio, generando scontento tra medici e pazienti. La situazione ha portato a tensioni e proteste, coinvolgendo chi lavora nelle strutture sanitarie e chi si trova a dover affrontare le condizioni di ricovero. La vicenda ha suscitato preoccupazioni sulla gestione dei servizi e sulla sicurezza degli ambienti ospedalieri.

La Cgil di Lecce scrive al prefetto e all'Asl di Lecce davanti a una questione paradossale: “Situazione insostenibile al terzo e quarto piano. Personale sanitario impaurito durante i turni di notte” GALATINA – Non più solo un’emergenza sociale, ma una questione di sicurezza sanitaria e ordine pubblico. L'ospedale di Galatina finisce nuovamente nel mirino delle proteste a causa della presenza di senzatetto all'interno dei reparti e delle aree comuni. Una situazione definita "insostenibile" in una nota inviata ai vertici della Asl di Lecce, alla direzione sanitaria e, per conoscenza, al prefetto da parte del segretario generale della Funzione pubblica di Cgil, Floriano Polimeno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Leggi anche: Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati medici e pazienti Il negozio dell'hinterland di Milano trasformato in dormitorioUn negozio in disuso, subaffittato irregolarmente, era stato trasformato in “dormitorio”, con camere da letto, armadi, tavoli e la “sala pranzo”.