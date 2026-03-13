Gaggio Montano | Piersanti unisce poesia e cinema al faro

A Gaggio Montano, il 19 marzo alle 17, si terrà un evento che unisce poesia e cinema al faro in occasione della Giornata mondiale della poesia. L'iniziativa coinvolge Piersanti, che presenterà una performance che combina entrambe le discipline in un ambiente suggestivo. L'appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un luogo caratteristico del paese.

La Giornata mondiale della poesia troverà un nuovo palcoscenico a Gaggio Montano, dove il 19 marzo alle 17.30 si terrà l’incontro con Umberto Piersanti nell’ambito del ciclo Incontri ai piedi del faro. Questa iniziativa non è un semplice evento culturale isolato, ma un tassello fondamentale per comprendere come la tradizione letteraria toscana continui a generare valore sociale ed economico attraverso la promozione di autori che hanno lasciato un’impronta duratura nella cultura italiana. Il protagonista della serata è una figura che incarna la continuità tra passato e presente: nato nel 1941 a Urbino, Piersanti rappresenta un ponte generazionale che collega le radici storiche della letteratura italiana alla vitalità contemporanea delle arti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaggio Montano: Piersanti unisce poesia e cinema al faro Articoli correlati Il re del Parmigiano è a Gaggio Montano. Premio al miglior caseificio: “Riconosciuti 60 anni di lavoro della filiera”Bologna, 21 febbraio 2026 – Il Caseificio Sociale Fior di Latte sbanca i Casello d’Oro Awards, celebrati al Real Casino de Madrid. Leggi anche: PROMOZIONE. Solo un pari per il Faro Gaggio