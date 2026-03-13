Gaggi carico di entusiasmo alla vigilia del debutto in Sportbike

Marco Gaggi si prepara al suo debutto in Sportbike, con molta energia e voglia di iniziare. La sua attesa sta per finire e si mostra entusiasta e curioso in vista della prima gara. La giornata di domani rappresenta un passo importante per lui, che si avvicina con determinazione e senza nascondere l’ansia.

Sta per terminare l'attesa di Marco Gaggi, carico di entusiasmo e di curiosità alla vigilia del suo debutto in Sportbike. Il ventitreenne pilota fanese ha tanta voglia di rimettersi alla prova in un Mondiale, il settimo assoluto per lui dopo sei stagioni consecutive in Supersport 300. La neonata Sportbike sostituirà proprio la Supersport 300, soppressa di seguito alla decisione congiunta di Dorna e Federazione Internazionale di Motociclismo per lanciare questa nuova categoria della Superbike, ritenuta più propedeutica al salto alla classe intermedia in virtù della maggiore potenza delle sue moto. Non è cambiata, al contrario, la scuderia per la quale correrà, al quarto anno col Team BrCorse di Arcore (Mb).