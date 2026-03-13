Gabbianella Club alla BMT di Napoli tra eventi cinema e produzioni culturali

La Gabbianella Club partecipa alla XXIX edizione della BMT alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La società si occupa di organizzare eventi e di produzione culturale, presentando diverse iniziative legate al cinema e alle attività culturali. Alla fiera, vengono illustrate alcune delle principali attività sviluppate nel settore, coinvolgendo pubblico e professionisti del turismo e della cultura.

La Gabbianella Club, società attiva nell'organizzazione di eventi e nella produzione culturale, è presente alla XXIX edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dove presenta alcune delle principali attività sviluppate tra cinema, eventi e.