Fvg 2025 | +6.300 dipendenti -5.700 autonomi

Nel 2025, il Friuli-Venezia Giulia ha registrato un incremento di 6.300 dipendenti e una diminuzione di 5.700 autonomi, mantenendo comunque l’occupazione totale stabile a circa 527.600 persone. Questa variazione numerica segnala un cambiamento nel modo di lavorare, senza che si riscontrino grandi variazioni sul totale degli occupati. La notizia mette in evidenza una mutazione nella composizione del mercato del lavoro regionale.

Il Friuli-Venezia Giulia ha chiuso il 2025 con un totale di occupati pressoché stabile, fermo a 527.600 unità, ma dietro questa apparente immobilità si nasconde una profonda trasformazione della struttura del lavoro regionale. Mentre la forza lavoro over 50 registra un netto incremento che compensa il crollo dei lavoratori autonomi, l’edilizia subisce una contrazione significativa mentre l’industria e i servizi commerciali mostrano segni di vitalità. La stabilità numerica complessiva è quindi solo un’illusione ottica generata da due flussi opposti che si annullano a vicenda. L’analisi dei dati Istat rielaborati dal ricercatore Alessandro Russo dell’Ires Fvg rivela che il mercato del lavoro non è statico, ma sta cambiando pelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

