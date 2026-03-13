fusi elogia le squadre ora il rush finale cavalieri

Fusi ha espresso apprezzamento per le prestazioni delle squadre, dichiarando di essere soddisfatto del loro rendimento finora. Ha affermato che la direzione intrapresa è corretta e che bisogna mantenere questa linea fino alla fine della stagione. Ora la concentrazione si sposta verso il rush finale dei Cavalieri, che si avvicina rapidamente.

"Direi che siamo soddisfatti, in generale, del rendimento che stanno evidenziando le nostre squadre. Penso che la strada sia quella giusta, tocca a noi continuare così sino al termine della stagione". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così spronato tutti i giocatori in vista del "rush finale", considerando che l'annata 202526 è ormai entrata nel vivo. Con particolare riferimento alla prima squadra, che ha ormai trovato la quadratura del cerchio e si avvia verso i playoff: gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa (messasi alle spalle la pausa dovuta al Sei Nazioni) hanno ripreso da giorni gli allenamenti in...

