Furto a Retorbido | i Carabinieri scoprono 16 piante

Durante un sopralluogo per un furto a Retorbido, i Carabinieri hanno trovato 16 piante di marijuana coltivate illegalmente. La scoperta ha portato all’apertura di un’indagine sulla presenza di una piantagione clandestina nella zona. Nessuno è stato ancora arrestato o denunciato, ma le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche. La scoperta è avvenuta in un'area isolata, durante i controlli di routine.

Un semplice sopralluogo per un furto a Retorbido si è trasformato in un’indagine sulla coltivazione illecita di stupefacenti. I carabinieri, intervenuti per la denuncia della donna vittima del furto, hanno scoperto una serra clandestina con 16 piante di marijuana nell’appartamento adiacente. L’episodio si è svolto venerdì 13 marzo 2026 alle ore 12:40 nel comune di Retorbido, provincia di Pavia. La scoperta non è stata casuale ma il risultato dell’intuito dei militari che hanno percepito l’odore caratteristico proveniente dalla casa vicina alla vittima. La situazione ha portato all’arresto immediato e alla denuncia contro il proprietario dell’alloggio contiguo, colto mentre negava qualsiasi attività illecita prima dell’ispezione diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

