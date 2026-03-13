Furti nelle chiese il processo a 23 imputati si divide in 3 filoni

Un procedimento giudiziario coinvolge 23 imputati accusati di aver commesso furti in chiese e ville di lusso. Il gup Mauro Bottone ha deciso tre rinvii a giudizio e ha trasmesso atti alle Procure di Napoli Nord e Napoli per altri 20 individui. La vicenda si svolge nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere a seguito dell’udienza preliminare.

Tre rinvii a giudizio e atti alle Procure di Napoli Nord e Napoli per altri 20 imputati. Lo ha deciso il gup Mauro Bottone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a margine dell’udienza preliminare a carico di 23 persone accusate di diversi furti all’interno di ville di lusso e luoghi di culto. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Stefano Maisto, Emanuele Tornincasa e Angelo Tarallo. Atti a Napoli Nord che dovrà procedere per competenza territoriale nei confronti di Raffaella Galloppo e Maria Luisa Russo, entrambe accusate di ricettazione. Atti a Napoli, invece, per i restanti 18 indagati. Secondo quanto ricostruito... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Furti in chiese e ville di lusso tra il casertano e il Lazio: processo a rischio trasloco Faida per il trasporto dell’ortofrutta, al via il processo per 23 imputatiC’è anche il presunto coinvolgimento della ‘ndrangheta al centro del processo che si è aperto giovedì al Tribunale di Bergamo, con 23 persone... Una raccolta di contenuti su Furti nelle chiese il processo a 23... Temi più discussi: San Faustino non è il primo caso, tutte le chiese finite nel mirino dei vandali; Il parroco pubblica il video dei ladri di fiori in chiesa: Aiutatemi a smascherarli; FURTI IN CHIESA/NUOVO PROCESSO A FUSI, CONDANNATO PER IL CASO JENNIFER; Furti nelle abitazioni durante le vacanze: i consigli della Polizia. Risanamento Messina, dopo furti nel cantiere di rione Taormina chiesto rafforzamento della vigilanzaIl furto nei cantiere rione Taormina a Messina Dopo l’ennesimo furto di carburante all’interno ... msn.com Dopo furti nel cantiere di rione Taormina chiesto rafforzamento della vigilanza. Schifani: Demolizione baracche non si fermeràDopo l’ennesimo furto di carburante all’interno del cantiere del rione Taormina, a Messina, la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, rivolge ... ilsicilia.it Salento, raffica di arresti tra furti, droga ed evasione: i Carabinieri intensificano i controlli - News x.com - I ladri ammazzano il cane a bastonate - E devastano la casa. #furti #veneto #sicurezza - facebook.com facebook