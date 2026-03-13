Furti di carburante senza sosta al cantiere del Rione Taormina Schifani sollecita maggiore vigilanza

Continua a verificarsi un gran numero di furti di carburante nel cantiere del Rione Taormina. La Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione, ha rivolto un appello al prefetto e al commissario straordinario del Comune per aumentare la vigilanza. La situazione si ripete senza interruzioni, con i responsabili che colpiscono sistematicamente il sito.

Dopo l'ennesimo furto di carburante all'interno del cantiere del rione Taormina la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, rivolge un appello al prefetto Cosima Di Stani e al commissario straordinario del Comune, Pietro Mattei, affinché sia valutata l'opportunità di aumentare la vigilanza dell'area, già protetta da recinzioni e da sistema di video sorveglianza. Gli ultimi furti si sono verificati nelle ultime tre notti, ma già a fine febbraio e nei mesi di ottobre e di novembre dello scorso anno si erano registrati episodi simili, con oltre 400 litri di gasolio prelevati dalle ruspe dell'impresa Cericola, impegnata nella demolizione delle baracche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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