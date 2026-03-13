Il 13 marzo 2026, alle 19:05, il cantautore italiano si esibisce a Sanremo indossando un abito che suscita molte reazioni. L'outfit, considerato inadeguato da alcuni, diventa protagonista delle cronache, attirando l’attenzione su un dettaglio che modifica l’attenzione dell’intera esibizione. L’evento si inserisce in un momento di passaggio importante per la carriera del musicista.

Il 13 marzo 2026, alle ore 19:05, il cantautore Filippo Fulminacci si trova in un momento di transizione cruciale per la sua carriera musicale. Durante la sua seconda apparizione al Festival di Sanremo, l’artista ha scelto di indossare un completo oversize, una scelta estetica che simboleggia il suo passaggio dall’indie romano alla scena mainstream nazionale. Invece di adattarsi completamente allo spettacolo o di resistere in modo caricaturale, Fulminacci punta a mantenere la propria autenticità mentre utilizza il palcoscenico come megafono per il proprio messaggio. Il nuovo disco e il mediometraggio intitolato Calcinacci nascono da questa zona di passaggio, dove la normalità delle relazioni e della vita quotidiana diventa il fulcro creativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fulminacci a Sanremo: l’abito sbagliato che cambia tutto

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