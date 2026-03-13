Fullservice liquidati i primi arretrati ai dipendenti De Stefano | Continueremo a vigilare

L'azienda Fullservice ha completato la liquidazione degli arretrati di dicembre e dei primi giorni di gennaio 2026 ai propri dipendenti, secondo quanto comunicato dalla segretaria generale della Uiltucs. Sabrina De Stefano ha confermato che l'azienda continuerà a monitorare la situazione e a intervenire se necessario. La notizia riguarda la regolare corresponsione delle spettanze salariali di un periodo critico.

La vicenda riguarda i 90 dipendenti della Fullservice srl, che da mesi denunciavano ritardi negli stipendi e pagamenti frammentati. L'azienda aveva attribuito le difficoltà economiche al mancato saldo di alcune fatture da parte dei committenti, con un debito accumulato vicino al milione di euro. La segretaria generale sottolinea come resti fondamentale garantire continuità nei pagamenti e piena tutela per tutti i lavoratori coinvolti.