Fukushima | robot a 22 metri raccoglie detriti nucleari

Il 13 marzo 2026, la Tokyo Electric Power Company Holdings ha avviato un test innovativo a Fukushima, utilizzando un robot posizionato a 22 metri di profondità per raccogliere detriti nucleari. Questo intervento rappresenta una delle operazioni più avanzate nella gestione della crisi nucleare, coinvolgendo strumenti tecnologici di ultima generazione per il recupero dei materiali radioattivi.

Il 13 marzo 2026 segna una nuova tappa cruciale nella gestione della crisi di Fukushima, dove la Tokyo Electric Power Company Holdings ha attivato un test pionieristico. Un robot dotato di un braccio meccanico lungo circa 22 metri è stato inviato all’interno dei reattori danneggiati per esplorare le strutture interne e raccogliere frammenti di combustibile nucleare fuso. Questa operazione, avviata quindici anni dopo il disastro del 2011, mira a recuperare detriti nucleari mescolati con acciaio e cemento per pianificare una futura rimozione su larga scala. La sfida tecnologica nel cuore del reattore. L’impresa richiede una precisione chirurgica in un ambiente ostile dove il materiale radioattivo si è fuso indistinguibilmente con le strutture dell’impianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

