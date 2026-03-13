Frecciarossa Intercity e Regionali si fermano nel week end | c' è da rifare i deviatoi

Durante i fine settimana del 15 e 22 marzo, le linee dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze subiranno modifiche e cancellazioni nelle corse di Frecciarossa, Intercity e Regionali. Per consentire lavori di manutenzione, i deviatoi devono essere rifatti, causando variazioni sugli orari e sui collegamenti ferroviari. La circolazione dei treni sarà quindi alterata in queste date, con conseguenti disagi per i passeggeri.

Corse dei treni modificate o cancellate sulla linea dell’Alta Velocità Roma Firenze nelle giornate di domenica 15 e 22 marzo. Le modifiche alla circolazione si sono rese necessarie da importanti lavori su alcuni deviatoi a Capena, città in provincia di Roma. Come spiegato dal gruppo RFI in una nota, le attività previste riguardano la sostituzione di alcuni componenti dei deviatoi a Capena e la successiva regolazione a temperatura naturale delle “serreglie”, ovvero i componenti meccanici fondamentali per il movimento corretto degli scambi ferroviari. L’importo complessivo del progetto ammonta a circa 240 mila di euro e saranno coinvolti circa 14 tra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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