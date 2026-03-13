' Frecce per il Sì' la delegazione ferrarese di Forza Italia in viaggio nelle stazioni ferroviarie

La delegazione di Forza Italia di Ferrara ha partecipato venerdì 13 all’iniziativa nazionale ‘Frecce per il Sì’, che si è svolta nelle stazioni ferroviarie della città. L’evento fa parte di una campagna referendaria incentrata sulla riforma della giustizia, con rappresentanti del partito che hanno incontrato cittadini e distribuito materiale informativo. La partecipazione si è svolta in un contesto di mobilitazione pubblica e coinvolgimento diretto.

13.15Anche Forza Italia Ferrara ha partecipato, nella giornata di venerdì 13, all’iniziativa nazionale ‘Frecce per il Sì’, promossa nell’ambito della campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Dal territorio ferrarese è partita una delegazione composta da 11 partecipanti, risultata la più numerosa dell’Emilia-Romagna. Il gruppo era accompagnato dal segretario provinciale Fabrizio Toselli, dal vice coordinatore regionale Matteo Fornasini e dal deputato Davide Bergamini. L’iniziativa, che si svolge nelle giornate del 13 e 14 marzo con partenze simboliche da diverse stazioni italiane, rappresenta uno dei momenti della mobilitazione nazionale di Forza Italia per informare i cittadini sui contenuti della riforma e sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

