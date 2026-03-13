In Francia nel 2027, il politico ottiene il 36% dei consensi, segnando un aumento significativo. I partiti di estrema destra stanno crescendo, mentre il centro politico subisce un calo evidente. La dinamica delle preferenze elettorali mostra una tendenza allargando il divario tra le diverse forze politiche. La situazione riflette un mutamento nelle scelte degli elettori rispetto alle elezioni precedenti.

La politica francese sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con i partiti estremi che guadagnano terreno ai danni del centro. Un’indagine recente conferma che Jordan Bardella e Jean-Luc Mélenchon si contendono la vittoria alle presidenziali del 2027. I dati indicano un netto spostamento verso le posizioni radicali, lasciando fuori dalla corsa principale i candidati moderati come Édouard Philippe e Raphaël Glucksmann. L’impatto di questo cambiamento si rifletterà immediatamente nelle elezioni comunali previste per il 15 marzo. A Parigi e Marsiglia, le candidature di Sophia Chikirou e Franck Allisio potrebbero ribaltare gli equilibri locali tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

