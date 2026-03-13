Nella giornata del 13 marzo 2026, si sono svolte le conferenze dei servizi relative al progetto Franchi, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di affidamento. Durante gli incontri, è stato chiarito che l’affidamento diretto non può essere applicato nel caso specifico, e si sono discusse le procedure di project financing e le prove di intesa tra le parti coinvolte.

Firenze, 13 marzo 2026 – Project financing, prove d’intesa. La Fiorentina sarebbe pronta a fare il grande passo calando nel piatto 85 milioni di euro, ovvero i 55 mancanti per il secondo lotto dei lavori più altri 30 destinati agli arredi (skybox e hospitality) e a rendere il Franchi un impianto moderno. Il tutto in cambio di una concessione di circa 80 anni, considerata adeguata per ’rientrare’ dell’investimento. Palazzo Vecchio riflette. Intanto a pochi chilometri di distanza da Firenze, un project financing è già avviato e vede come protagonisti il Comune di Empoli e l’Empoli Fc. Stadio Franchi, patto per finire i lavori. Viola pronti con 85 milioni, parere legale su concessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Franchi, tutti i nodi del project. Conferenza dei servizi e tempi: “Affidamento diretto? Non si può”

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