Francesca Cipriani rivela la crisi con il marito Alessandro | Sogno i figli ma lui vuole aspettare

Francesca Cipriani ha dichiarato di aver lasciato la casa con il marito Alessandro Rossi, con cui sta attraversando una crisi. La showgirl ha aggiunto di desiderare dei figli, mentre lui preferisce aspettare. La coppia si trova in una fase difficile e non ha ancora deciso quale sarà il loro futuro.

Francesca Cipriani sta vivendo un momento di crisi nel matrimonio con Alessandro Rossi. "Sono andata via di casa, non so se ci separeremo", ha raccontato. Tre le motivazioni, anche il fatto di diventare genitori: io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

