Fra poco si potrà fare una delega per usare Spid e Cie | la guida alla richiesta

Tra poco sarà possibile richiedere una delega per usare Spid e Cie grazie a una nuova piattaforma di gestione deleghe. Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisce il funzionamento. La procedura consentirà agli utenti di delegare altri a usare i loro strumenti di identità digitale.

Il Garante della Privacy ha dato il suo parare favorevole allo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe. Una volta che entrerà effettivo, sarà possibile delegare l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione a un massimo di due persone. Sono previste tre modalità attraverso cui presentare la delega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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