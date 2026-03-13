Un nuovo dittico teatrale mette in scena un collegamento tra opera e cinema, con protagonisti lavori ispirati a Mascagni. La produzione presenta due spettacoli che si svolgono in successione, ciascuno dedicato a un aspetto diverso del compositore. La rappresentazione si svolge in un teatro italiano, coinvolgendo un cast di attori e musicisti che lavorano insieme per valorizzare il rapporto tra le due discipline artistiche.

di Stefano Marchetti Celebrerà il legame fra opera e cinema il dittico inedito (tutto nel segno di Pietro Mascagni ) che il teatro Comunale di Bologna proporrà come terzo appuntamento del cartellone lirico: dal 21 al 29 marzo al Comunale Nouveau, infatti, verrà proiettato il film ’ Rapsodia satanica ’ del 1917, per il quale il compositore livornese ideò una colonna sonora (che sarà eseguita dal vivo), abbinato a ’ Cavalleria rusticana ’, il suo titolo più amato, fra i più rappresentati al mondo. Sarà il maestro Daniel Oren, interprete di riferimento del repertorio verista, a dirigere l’Orchestra del Comunale di Bologna per questo speciale e insolito evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fra opera e cinema. Teatro: dittico inedito nel segno di Mascagni

