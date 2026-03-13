Forum dei Giovani di Pannarano | domenica dibattito sulla riforma della giustizia

Il Forum dei Giovani di Pannarano ha diffuso una nota stampa riguardante un dibattito pubblico previsto per domenica alle 17. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti che esporranno le ragioni a favore e contro la riforma della giustizia. La riunione si terrà nel centro del paese e sarà aperta a tutti i cittadini interessati.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Forum Giovani di Pannarano in merito al pubblico confronto tra le ragioni del “si” e le ragioni del “no” che si terrà a Pannarano domenica alle ore 17.00. “ Il neonato Forum Giovani di Pannarano, nell’ambito delle proprie attività di promozione civica e culturale, organizza un confronto pubblico sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (“Riforma Nordio”), concernente la separazione delle carriere dei magistrati. L’incontro si terrà domenica 15 marzo 2026, alle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forum dei Giovani di Pannarano: domenica dibattito sulla riforma della giustizia Articoli correlati "Conoscere per decidere": a Realmonte un dibattito sulla riforma della giustiziaL’appuntamento, dal titolo “Conoscere per decidere”, è in programma domenica 22 febbraio alle 17,30 a Realmonte, nella saletta del bar Belvedere, in...